Трамп не позволил Зеленскому говорить с журналистами на встрече в Нью-Йорке Трамп не дал Зеленскому отвечать на вопросы журналистов в Нью-Йорке

Москва22 сен Вести.Президент США Дональд Трамп не дал главе киевского режима Владимиру Зеленскому пообщаться с журналистами в ходе двусторонней встречи в Нью-Йорке, передает агентство РИА Новости.

Мероприятие началось со вступительного слова Трампа. После чего Зеленский успел дважды поблагодарил американского лидера, и больше ничего сказать ему не дали.

Журналисты спросили об ударах ВСУ по нефтяным объектам в РФ. Зеленский будто хотел вступить в диалог, поднял брови, пошевелил губами, но остался безмолвным на фоне рассуждений Трампа о ценах на дизтопливо. Затем последовала другая попытка высказаться, еще короче, на этот раз Зеленский лишь на мгновенье открыл рот. В дальнейшем Зеленский только улыбался и согласно кивал головой, пока говорил Трамп говорится в публикации

Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Нью-Йорке 22 сентября. Американский лидер в ходе переговоров подчеркнул, что ищет решение украинского конфликта, и выразил уверенность, что сделать это удастся до зимы.