Москва22 сенВести.Американский лидер Дональд Трамп на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским выразил надежду, что конфликт на Украине можно разрешить до зимы.
Что-то серьезное до зимысказал он, размышляя о перспективах урегулирования ситуации
Американский президент проводит встречу с Зеленским в Нью-Йорке. Трансляция мероприятия идет на YouTube-канале Белого дома.
Ранее Трамп также выразил уверенность, что конфликт на Украине будет завершен. Он отметил, что Вашингтон работает по этому вопросу с Москвой и Киевом.