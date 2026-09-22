Трамп надеется, что украинский конфликт можно разрешить до зимы

Трамп выразил надежду на урегулирование украинского конфликта до зимы Трамп надеется, что украинский конфликт можно разрешить до зимы

Москва22 сен Вести.Американский лидер Дональд Трамп на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским выразил надежду, что конфликт на Украине можно разрешить до зимы.

Что-то серьезное до зимы сказал он, размышляя о перспективах урегулирования ситуации

Американский президент проводит встречу с Зеленским в Нью-Йорке. Трансляция мероприятия идет на YouTube-канале Белого дома.

Ранее Трамп также выразил уверенность, что конфликт на Украине будет завершен. Он отметил, что Вашингтон работает по этому вопросу с Москвой и Киевом.