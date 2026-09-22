Москва22 сенВести.Американский лидер Дональд Трамп на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским выразил надежду, что конфликт на Украине можно разрешить до зимы.

Что-то серьезное до зимы

сказал он, размышляя о перспективах урегулирования ситуации

Американский президент проводит встречу с Зеленским в Нью-Йорке. Трансляция мероприятия идет на YouTube-канале Белого дома.

Ранее Трамп также выразил уверенность, что конфликт на Украине будет завершен. Он отметил, что Вашингтон работает по этому вопросу с Москвой и Киевом.