Трамп начал встречу с Зеленским в Нью-Йорке

Трамп начал встречу с Зеленским в США Трамп начал встречу с Зеленским в Нью-Йорке

Москва22 сен Вести.Президент США Дональд Трамп начал встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Трансляция мероприятия идет на YouTube-канале Белого дома.

В ходе встречи Трамп заявил, что работает над решением украинского конфликта.

Мы пытаемся найти решение. Я думаю, что мы сможем его найти сказал Трамп

Ранее член совета движения "Другая Украина" Владимир Олейник заявил ИС "Вести", что Владимир Зеленский может попросить у Трампа ракеты для комплексов Patriot взамен на прекращение ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.