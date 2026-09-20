Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Трампом и встрече в Нью-Йорке

Зеленский заявил о договоренности встретиться с Трампом в Нью-Йорке Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Трампом и встрече в Нью-Йорке

Москва20 сен Вести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, стороны договорились о встрече в Нью-Йорке.

Важный разговор, и мы успели обсудить много вопросов. Мы договорились о встрече в Нью-Йорке, и эта встреча может многое изменить написал Зеленский в Telegram

Зеленский также поблагодарил американских представителей Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера за визит в Киев, заявив, что стороны подробно обсудили ключевые вопросы.

По словам Зеленского, украинская и американская команды работают над возможными шагами по деэскалации и вопросами безопасности.

Ранее Зеленский заявлял о планах обсудить с Трампом в Нью-Йорке вопросы морского и энергетического перемирия.