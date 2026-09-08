Зеленский рассчитывает встретиться с Трампом в конце сентября

Зеленский надеется на встречу с Трампом, чтобы обсудить "зимний пакет" Зеленский рассчитывает встретиться с Трампом в конце сентября

Москва8 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский надеется на личную встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил в интервью украинскому СМИ.

В публикации говорится, что Зеленский намерен обсудить с американским лидером "зимний пакет" боеприпасов для противовоздушной обороны Украины. По словам главы киевского режима, он рассчитывает провести переговоры с Трампом после 20 сентября.

Зеленский также отметил, что американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, которые недавно посещали Киев, получили подробную информацию об антибаллистических ракетах, необходимых для Украины.

Ранее Трамп и Зеленский встречались 28 июля. Тогда целью Зеленского было укрепление военной поддержки США.