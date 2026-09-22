Стало известно, что попросит Зеленский у Трампа взамен прекращения ударов по НПЗ Олейник: взамен прекращения ударов по НПЗ Зеленский попросит у Трампа ракеты

Москва22 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский попросит ракеты Patriot взамен на просьбу президента США Дональда Трампа прекратить украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил член совета международного общественного движения "Другая Украина" Владимир Олейник.

[Зеленский] будет просить что-то взамен. Это прежде всего Patriot ракеты, которые у американцев уже нет. Очень большие там расходы по Patriot на Ближнем Востоке, там и более богаче покупатели, с точки зрения возможности, как Саудовская Аравия готова платить большие деньги для того, чтобы получить это оружие. Ну и в целом его производство небольшое, поэтому понятно, что эту позицию закрыть, не нарушая национальные интересы США, невозможно. Вероятно, будет и просить подписания санкций, потому что закон уже принят сказал он

Ранее Владимир Олейник заявил, что Владимир Зеленский будет атаковать Дональда Трампа вместе с глобалистами и европейскими лидерами для того, чтобы американский лидер и трампизм исчезли как явления.