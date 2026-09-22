Москва22 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский будет атаковать президента США Дональда Трампа вместе с глобалистами и европейскими лидерами для того, чтобы Трамп и трампизм исчезли как явления. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил член совета международного общественного движения "Другая Украина" Владимир Олейник.

Экс-депутат Рады высказался о телефонном разговоре Трампа с Зеленским по вопросу прекращения украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре.

Зеленский выводов никаких не сделал, судя по нынешней ночи, опять бил по НПЗ. И я думаю, что, скорее всего, надо расценивать удары по НПЗ после просьбы Трампа как удары против Трампа, для того чтобы он проиграл выборы. Более комфортно работать Зеленскому с демократами, и он будет атаковать Трампа вместе с глобалистами и европейскими вот этими лидерами для того, чтобы Трамп и трампизм исчезли как явления сказал он

Ранее госсекретарь США Марко Рубио телеканалу Fox News заявил, что Трамп сделает все, что в его силах, чтобы закончить конфликт на Украине.