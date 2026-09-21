Раскрыто, что сделает Трамп на встрече с Зеленским Американист Дудаков: Трамп будет давить на Зеленского на встрече

Москва21 сен Вести.Президент США Дональд Трамп может использовать предстоящую встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским для давления на Киев, в частности по вопросу ударов по российским энергетическим объектам. Такое мнение в беседе с "Абзацем" высказал американист Малек Дудаков.

По словам Дудакова, одной из тем контакта может стать стремление американского лидера стабилизировать цены на топливо перед выборами. При этом политолог считает, что сама встреча вряд ли приведет к резким изменениям в ситуации вокруг украинского конфликта.

Трамп действительно оказывает давление на Зеленского, требует прекратить удары по российским энергообъектам по понятной причине - из-за серьезного топливного кризиса внутри США заявил эксперт

Он также предположил, что Киев может не согласиться на требования Трампа. По его словам, украинское руководство рассчитывает на возможные изменения во внутренней политике США и поэтому может занять выжидательную позицию.

Ранее в офисе Зеленского сообщили о встрече главы киевского режима с Трампом в Нью-Йорке. Предполагается, что в ходе диалога будут затронуты вопросы урегулирования конфликта на Украине. Также Зеленский намерен добиться от США предоставления дополнительных средств ПВО.