Зеленский планирует встретиться с Трампом 22 сентября в Нью-Йорке

Стала известна дата возможной встречи Зеленского с Трампом Зеленский планирует встретиться с Трампом 22 сентября в Нью-Йорке

Москва21 сен Вести.Встреча главы киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа запланирована на 22 сентября. Она должна состояться в Нью-Йорке.

Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники в офисе Зеленского.

Предполагается, что во время встречи будут затронуты вопросы урегулирования украинского конфликта. Также Зеленский намерен добиться от Трампа предоставления дополнительных средств ПВО.

Кроме того, глава киевского режима собирается убедить американского лидера предоставить Украине лицензию на производство ракет для комплексов Patriot.

Ранее сообщалось, что Трамп в телефонном разговоре с Зеленским потребовал прекратить удары Вооруженных сил Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России.