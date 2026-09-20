Москва20 сенВести.Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским потребовал прекратить удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России. Об этом сообщает портал Axios.
По информации ресурса, во время разговора Трампа с Зеленским неоднократно произносилось слово "дизель".
Трамп неоднократно просил Зеленского прекратить атаковать российские нефтеперерабатывающие заводыговорится в материале
Накануне Зеленский заявил о телефонном разговоре с главой Белого дома. По его словам, стороны договорились о встрече в Нью-Йорке.