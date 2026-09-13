Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по топливной инфраструктуре РФ Трамп призвал Зеленского прекратить удары по топливной инфраструктуре РФ

Москва13 сен Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому нужно прекратить наносить удары по топливной инфраструктуре России. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами в Ирландии.

Американский президент указал, что из-за действий ВСУ в мире возникает дефицит дизельного топлива.

Зеленский должен сделать одну вещь – перестать уничтожать дизельное топливо в России. Он создает дефицит дизеля [в мире]. Это не связано с Ближним Востоком, это происходит из-за конфликта России и Украины пояснил Трамп

Ранее стало известно, что в США стоимость дизельного топлива вновь обновила исторический максимум. Цена за один галлон (3,8 литра) выросла до шести долларов.