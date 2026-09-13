Москва13 сенВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому нужно прекратить наносить удары по топливной инфраструктуре России. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами в Ирландии.
Американский президент указал, что из-за действий ВСУ в мире возникает дефицит дизельного топлива.
Зеленский должен сделать одну вещь – перестать уничтожать дизельное топливо в России. Он создает дефицит дизеля [в мире]. Это не связано с Ближним Востоком, это происходит из-за конфликта России и Украиныпояснил Трамп
Ранее стало известно, что в США стоимость дизельного топлива вновь обновила исторический максимум. Цена за один галлон (3,8 литра) выросла до шести долларов.