Трамп пригрозил "большими проблемами" продавцам бензина в США Трамп потребовал от продавцов бензина в США немедленно снизить цены

Москва30 июн Вести.Президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social пост, в котором потребовал от компаний, занимающихся розничной продажей бензина в стране, немедленно снизить цены на топливо и пригрозил этим компаниям большими проблемами в случае невыполнения этого требования.

Продавцы бензина должны незамедлительно снизить цены! Они слишком высоки, учитывая, что стоимость нефти сейчас составляет $68 за баррель и снижается. Если продавцы этого не сделают, будут большие проблемы отметил Трамп

Продавцы топлива должны быстро ответить на это требование, поскольку завышение цен является "совершенно незаконным", подчеркнул президент США.

По мнению Трампа, бензин должен стоить $2,5 за галлон (3,785 л).

Между тем средняя стоимость галлона бензина Regular (АИ-92 в России) в США составляла 30 июня $3,86, отмечает Американская автомобильная ассоциация (AAA).

Трамп заявил, что власти проведут разбирательство в связи с тем, что цены на бензин в стране почти не снижаются, несмотря на стабилизацию нефтяного рынка. Проверки затронут крупнейшие компании, среди которых Exxon Mobil, Chevron, Shell и BP.

В марте Трамп утверждал, что его не беспокоит рост цен на бензин в США, вызванный перекрытием Ормузского пролива в ходе американо-иранского конфликта на Ближнем Востоке.

Президент США говорил тогда, что цены на топливо очень быстро упадут после завершения войны с Ираном. Но если цены не упадут, то достижение военных целей Вашингтона окажется важнее цен на бензин, заявил Трамп.