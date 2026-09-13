Москва13 сен Вести.В мире возник дефицит дизтоплива из-за действий киевского режима, а не из-за напряженности на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Во время общения с журналистами в рамках своего рабочего визита в Ирландию американский лидер прокомментировал ситуацию с дизельным топливом. По его мнению, к этому напрямую причастен лидер киевского режима Владимир Зеленский.

Он (Зеленский. – Прим. ред.) создает дефицит дизеля. Это не связано с Ближним Востоком. Это связано с конфликтом между Украиной и Россией сказал Трамп

Ранее он также призвал Зеленского прекратить удары по топливной инфраструктуре Российской Федерации. По мнению Трампа, если Киев последует его наставлению, ситуация с дизелем улучшится.