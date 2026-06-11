Москва11 июнВести.Сложная ситуация с удобрениями, с которой сталкиваются американские фермеры, обострилась из-за конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп журналистам.
Значительная часть поставок [удобрений] идет именно с Украины. Сейчас ситуация с удобрениями обострилась, конфликт на Украине стал главным препятствием в решении проблемыподчеркнул Трамп
При этом власти вскоре решат вопрос с удобрениями, уверен президент США.
Все конфликты должны пойти на убыль, и цены на топливо окажутся ниже, чем четыре-пять месяцев назад, заключил Трамп.