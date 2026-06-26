"Это катастрофа". Карлсон рассказал об отношении Трампа к украинскому конфликту Журналист Карлсон: Трамп считает украинский конфликт катастрофой для США

Москва26 июн Вести.Президент США Дональд Трамп считает украинский конфликт абсурдом и катастрофой для США, рассказал американский журналист Такер Карлсон в эфире YouTube-канала.

По словам журналиста, Трамп "не испытывал ненависти" к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, но при этом считал, что тот "был абсурден".

Весь этот конфликт – абсурд. Это плохо для США. Он сказал, что все, что вы делаете, - это подталкиваете Россию к Китаю … Конечно, для нас это катастрофа. Он видел это очень ясно рассказал Карлсон

Он также выразил мнение, что тяжелые последствия конфликта для украинцев лежат на совести американцев.

Украины больше нет. Мужское население Украины истощено, оно мертво. Благодаря всем этим, размахивающим украинским флагом в США, они все погибли подчеркнул журналист

В начале июня Трамп заявил, что без поставок оружия из США Украина не продержалась бы и нескольких дней.