Москва29 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский вызывает раздражение у президента США Дональда Трампа. Об этом ИС "Вести" заявил президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде.

Он больше как раздражающий фактор, потому что для администрации Трампа сейчас очень сложная ситуация вокруг иранского кейса … Для Соединенных Штатов Америки же любая, скажем так, продолжительная военная кампания, особенно в период подготовки к промежуточным выборам, она несет колоссальные издержки для администрации Трампа. Поэтому я думаю, что здесь скорее будет обратный эффект, в том числе, что на Зеленского еще больше будет раздражение, что он пытается, скажем так, суваться туда, куда не нужно сказал эксперт

Также он напомнил заявление Трампа о том, что США не нужна никакая поддержка.

Если помните, еще в марте, когда началась как бы крупная военная кампания после 28 февраля, Зеленский посетил ряд стран залива, с которыми заключал различные оборонные соглашения якобы о продаже каких-то особенных компетенций по борьбе с беспилотниками и ракетами. Он опять же это превратил в информационную кампанию … Но в итоге об этом все забыли, и, в принципе, страны залива как страдали от атак со стороны Ирана, так и дальше продолжили. То есть никакой защиты не было добавил он

Ранее Мурад Садыгзаде заявил, что нападение Украины на иранское судно является пиар-акцией Владимира Зеленского.