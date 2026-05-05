Эксперт рассказал, когда Трамп надавит на Зеленского Политолог Наумов: Трамп надавит на Зеленского ближе к выборам в Конгресс

Москва5 мая Вести.Президент США Дональд Трамп надавит на лидера киевского режима Владимира Зеленского ближе к выборам в Конгресс. Такое мнение ИС "Вести" озвучил эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов.

Он добавил, что сейчас и ЕС, и США пытаются использовать Зеленского, чтобы добиться своих политических целей.

Ближе к выборам, к тому времени, когда в США уже будет определяться их политическое будущее, Дональд Трамп на Зеленского все-таки нажмет. Зеленский сейчас оказывается такой фигурой, которой пытаются манипулировать все. То европейцы приезжают в Ереван его вводить, то, соответственно, американцы пытаются сейчас какую-то победу для себя изобразить. Так что я думаю, что мы подходим к таким решающим месяцам рассказал Наумов

Ранее Трамп назвал Зеленского хитрецом. Такое заявление он сделал в эфире телеканала Salem News, где обсуждал возможность мирного урегулирования на Украине.