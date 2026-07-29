Москва29 июл Вести.Нападение Украины на иранское судно является пиар-акцией главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом ИС "Вести" заявил президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде.

Это была пиар-акция, пиар-кампания, которая была нацелена, и целью ее была как бы подготовка к визиту Зеленского в Соединенные Штаты Америки и к дальнейшей встрече с президентом Трампом. Очевидно, что ситуация складывается таким образом, когда администрация Трампа все больше внимания уделяет на Ближний Восток. Да и в целом она скептически относится к режиму Зеленского, к тем событиям, которые происходят на Украине, к продолжению военных действий, продолжению поддержки киевского режима сказал он

Также Садыгзаде добавил, что Зеленский выслужиться перед США, которые сейчас конфликтуют с Ираном.

Кроме того, тут еще один нюанс – это, конечно же, попытка сближения с Израилем, с администрацией [премьер-министра Израиля Биньямином] Нетаньяху. Потому, что как раз-таки вчера появились видеокадры, где Зеленский очень настойчиво пытался коммуницировать с Нетаньяху отметил он

Ранее сообщалось, что Нетаньяху не стал проводить встречу с Зеленским во время их пребывания в Вашингтоне.