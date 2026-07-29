Москва29 июл Вести.Провокация Украины против Ирана была элементом подготовки к визиту главы киевского режима Владимира Зеленского в США. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил директор института мировой экономики и международных отношений РАН Федор Войтоловский.

Судя по тому, что Киев уже начинает заявлять о том, что это была случайность и что это была ошибка, я думаю, что это была такая артподготовка визита господина Зеленского в Вашингтон. И ему необходимо было показать Трампу и республиканцам, что вот он готов помогать им на иранском направлении … До этого речь шла о том, что украинцы предлагали свою помощь, консультации для американцев в своем опыте противодействия дронам и ракетам. Но это, в общем, насколько я понимаю, не сильно было использовано Вашингтоном сказал он

25 июля Украина атаковала торговое судно Ирана в Каспийском море. По данным Министерства иностранных дел Исламской Республики, в результате удара погиб один человек.