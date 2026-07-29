Прозоров: Зеленскому, в отличие от Запада, выгодно "связать" РФ и Иран Прозоров: Зеленский хочет "связать" РФ и Иран, чтобы подтолкнуть США к войне

Москва29 июл Вести.Главе киевского режима Владимиру Зеленскому выгодно представить Россию и Иран как связанные стороны, чтобы в будущем подтолкнуть администрацию США к военным действиям против РФ. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил экс-сотрудник СБУ (1999–2018 гг.), основатель проекта "UkrLeaks" Василий Прозоров.

Однако эксперт отметил, что для США и Европы такая эскалация невыгодна.

Зеленскому, конечно, выгоднее связать Россию и Иран ... Вы же понимаете, если связать их воедино, тогда все, скажем, военные удары по Ирану можно будет привязать и к России. То есть, рано или поздно это может подтолкнуть ту же администрацию США к, скажем, военным каким-то действиям против Российской Федерации. В умах Зеленского вполне такая мысль может существовать, ну и, естественно, его окружения. Чем это выгодно для США и Европы? Если честно и серьезно, то, конечно, это невыгодно. Такая вот эскалация боевых действий – это чревато серьезными очень последствиями заявил Прозоров

Ранее Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину. В качестве аргумента глава киевского режима привел якобы поставки Тегераном технологий для создания беспилотников "Герань".