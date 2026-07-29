Москва29 июл Вести.Западные спецслужбы пользуются тем, что украинцы имеют репутацию отморозков, для организации диверсий с их участием по всему миру. Таким мнением с ИС "Вести" поделился сотрудник СБУ (1999-2018гг), основатель проекта "UkrLeaks" Василий Прозоров.

Он предположил, что операция в Ираке, где были задержаны люди, заявившие, что действовали в интересах Киева, была организована Западом, который попытался прикрыться действиями Украины.

Можно предположить и действия под чужим флагом, и провокацию просто, работу украинских спецслужб просто как в качестве наемников. … Украинские такие подразделения, украинские спецслужбы давным-давно превратились в прокси Запада. И для Запада это очень удобно. Можно делать любые террористические диверсионные акции, прикрываясь, перекладывая ответственность на украинских специалистов. То есть в данном случае на территории Ирака, можно предположить, что работала какая-нибудь группа террористов-диверсантов, направляемая, например, из Вашингтона или из Лондона. Но им была отработана легенда: в случае чего валите все на Украину. … Украина давно заслужила репутацию отморозков, которые способны на любую подлость, на любые бесчеловечные акции. и сейчас западные спецслужбы этим очень удачно пользуются рассказал Прозоров.

Ранее о расширении террористической активности Киева рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что такие действия Украины делают успешное проведение СВО еще более востребованным.