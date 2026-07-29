Прозоров допустил, что Украине платят за атаки по нефтяному сектору Прозоров: Украина может производить удары по нефтяной отрасли просто за деньги

Москва29 июл Вести.Западные нефтяные компании могут платить ВСУ за атаки по энергетической инфраструктуре своих конкурентов. Такое мнение ИС "Вести" озвучил сотрудник СБУ (1999-2018гг), основатель проекта "UkrLeaks" Василий Прозоров.

Он предположил, что британские или голландские энергетические концерны могли заплатить Киеву за атаки на КТК.

Допустим, можете предположить такую версию, что на [главу киевского режима Владимира] Зеленского вышли напрямую, например, представители British Petroleum или Royal Dutch Shell и сказали: "Слушай, нам надо потеснить Chevron на рынке нефтепродуктов. Давай-ка, братик, мы тебе там занесем кейс, а ты своим парням там из сил беспилотных систем скажешь, чтобы они ударили по КТК". Зеленский согласится однозначно. Более того, можно даже предположить, что с учетом того, что у них в армии действительно в какой-то степени анархия присутствует, могли выходить даже не на Зеленского, а просто на командира конкретного подразделения допустил Прозоров

Ранее Прозоров рассказал о похоронах сенатора Линдси Грэма (признан в РФ террористом и экстремистом) в США. По его словам, церемония имела мало общего с христианскими традициями.