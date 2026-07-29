Москва29 июлВести.Западные нефтяные компании могут платить ВСУ за атаки по энергетической инфраструктуре своих конкурентов. Такое мнение ИС "Вести" озвучил сотрудник СБУ (1999-2018гг), основатель проекта "UkrLeaks" Василий Прозоров.
Он предположил, что британские или голландские энергетические концерны могли заплатить Киеву за атаки на КТК.
Допустим, можете предположить такую версию, что на [главу киевского режима Владимира] Зеленского вышли напрямую, например, представители British Petroleum или Royal Dutch Shell и сказали: "Слушай, нам надо потеснить Chevron на рынке нефтепродуктов. Давай-ка, братик, мы тебе там занесем кейс, а ты своим парням там из сил беспилотных систем скажешь, чтобы они ударили по КТК". Зеленский согласится однозначно. Более того, можно даже предположить, что с учетом того, что у них в армии действительно в какой-то степени анархия присутствует, могли выходить даже не на Зеленского, а просто на командира конкретного подразделениядопустил Прозоров
Ранее Прозоров рассказал о похоронах сенатора Линдси Грэма (признан в РФ террористом и экстремистом) в США. По его словам, церемония имела мало общего с христианскими традициями.