Прозоров рассказал о миссии киевских террористов на Ближнем Востоке Прозоров: террористы Киева выполняют задание по эскалации на Ближнем Востоке

Москва29 июл Вести.Еще до начала СВО Киев отправлял своих боевиков на Ближний Восток для установления связей с террористическими группировками, поэтому последняя операция в Ираке могла выполняться именно украинскими агентами. Об этом ИС "Вести" рассказал сотрудник СБУ (1999-2018гг), основатель проекта "UkrLeaks" Василий Прозоров.

Он добавил, что подобные группы украинских боевиков могут выполнять задания по эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Еще в 2017-2021 годах украинские спецслужбы пытались там [на Ближнем Востоке] работать среди арабских террористических группировок. Вот такая группа может выполнять прямые задания Запада, например, по расшатыванию, по эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Например, можно наносить удары по территории саудовских нефтедобывающих предприятий, но перекладывая вину на Иран, для того чтобы подтолкнуть саудитов к более решительным и жестким мерам против Исламской Республики подчеркнул Прозоров

Ранее Прозоров заявил, что Украина стала инструментом Запада для организации терактов по всему миру. Он добавил, что во всем мире боевики Киева имеют репутацию отморозков, которые готовы на все.