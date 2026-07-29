Москва29 июл Вести.Украинское руководство не имеет стратегического планирования и живет по принципу "умри сегодня ты, а завтра я", не учитывая неизбежных ответных ударов со стороны России. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил экс-сотрудник СБУ (1999–2018 гг.), основатель проекта "UkrLeaks" Василий Прозоров.

Прозоров отметил, что Украина начала наносить удары по российской инфраструктуре, но не просчитала последствия.

Они живут в режиме "умри сегодня ты, а завтра я". Живут одним днем. Вот простой пример – они начали инфраструктурную войну против Российской Федерации, начали бить по нефти, по НПЗ, по заправкам, по мирным судам, по гражданскому транспорту и сразу стали этим хвастаться. Казалось бы, ну это же элементарно для любого аналитика предположить, что ответный ход Российской Федерации нанесет вам гораздо больший ущерб. Посмотрите, потушили наши ракетчики полностью все судоходство на Черном море. Одесса, Черноморск – они полностью прекратили свои судозаходы туда. Прямая логика, прямая связь. Можно реально было предположить, что ответный ход России будет гораздо более существенным для Украины, для экономики, вообще для жизнедеятельности целой страны. И что, это кого-то остановило? Нет. Поэтому они, конечно, наверное, просчитывают, но вообще не берут это во внимание. Точно так же и с ближневосточным кейсом заявил Прозоров

Ранее главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что после того, как Россия завершит удары по украинским черноморским портам, новой целью российских военных станут логистические цепочки на Украине.