Экс-сотрудник СБУ Прозоров сообщил, что Поклад стоит за терактами в РФ

Прозоров рассказал, что новый глава СБУ ненавидит Россию Экс-сотрудник СБУ Прозоров сообщил, что Поклад стоит за терактами в РФ

Москва18 июл Вести.За большим числом терактов и убийств в России стоит временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад. Такое мнение высказал бывший офицер СБУ Василий Прозоров в беседе с ТАСС.

По словам собеседника агентства, Поклад "ненавидит Россию".

Для нас хуже всего, что исполняющим обязанности председателя СБУ вместо [Евгения] Хмары назначен Александр Поклад. Человек, который ненавидит Россию, который стоит за большим количеством терактов, убийств на территории России заявил он

Экс-офицер СБУ также заявил об отсутствии у Поклада нравственных и моральных ограничений. По словам Прозорова, тот способен на "зверские и жестокие" действия.

Ранее эксперт раскрыл пугающие факты биографии нового и.о. главы СБУ.