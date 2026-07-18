Москва18 июлВести.За большим числом терактов и убийств в России стоит временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад. Такое мнение высказал бывший офицер СБУ Василий Прозоров в беседе с ТАСС.
По словам собеседника агентства, Поклад "ненавидит Россию".
Для нас хуже всего, что исполняющим обязанности председателя СБУ вместо [Евгения] Хмары назначен Александр Поклад. Человек, который ненавидит Россию, который стоит за большим количеством терактов, убийств на территории Россиизаявил он
Экс-офицер СБУ также заявил об отсутствии у Поклада нравственных и моральных ограничений. По словам Прозорова, тот способен на "зверские и жестокие" действия.
Ранее эксперт раскрыл пугающие факты биографии нового и.о. главы СБУ.