Эксперт Коротченко рассказал, что последует после ударов по портам Украины Эксперт Коротченко: ВС РФ после украинских портов будут бить по логистике

Москва27 июл Вести.После того как Россия завершит удары по украинским черноморским портам, новой целью российских военных станут логистические цепочки на Украине. Таким мнением с ИС "Вести" поделился главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Он считает, что для нарушения поставок для ВСУ могут быть использованы все доступные виды вооружений.

Следующим этапом, после того как мы завершим полностью лишение Украины возможности морского сообщения, будут удары по объектам уже транспортной логистики вдоль территории с Румынией и Польшей. Каким способом, какими видами оружия, возможно, и специальными, нам придется действовать - это решит политическое руководство Российской Федерации. Но в условиях, когда [глава киевского режима Владимир] Зеленский открыто провозглашает тактику террора в отношении жителей Российской Федерации, у нас не должно быть никаких ограничений. Если понадобится, для того чтобы сломать хребет нацистской Украине, должны использоваться любые виды оружия, чтобы прервать транзит поставок с территории западных стран рассказал Коротченко

Ранее МО РФ подтвердило поражение логистического центра в Кривом Роге. Объект был атакован с помощью БПЛА "Герань-4 Сикер".