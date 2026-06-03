Эксперт заявил о необходимости нанести удары по нефтяным терминалам Эстонии Коротченко заявил, что РФ должна нанести удары по нефтяным терминалам Эстонии

Москва3 июн Вести.Россия стала жертвой вооруженной агрессии со стороны Эстонии, поэтому она должна нанести удары по нефтяным терминалам страны. Таким мнение с ИС "Вести" поделился главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Эксперт высказался об ударах, которые были нанесены этой ночью через воздушное пространство Эстонии по инфраструктурным нефтяным объектам РФ.

Мы должны классифицировать нанесение ударов дронами без опознавательных знаков из воздушного пространства Эстонии как акт вооруженной агрессии … Надо, в конце концов, наносить удары по нефтяным терминалам Эстонии. Пять ударов "Искандерами" и это государство будет знать свое место в мировой иерархии. Мы должны идти на сознательную эскалацию, потому что тактика дипломатических уговоров, красных линий, заявлений себя исчерпала. Необходимо идти на осознанную эскалацию … Всего лишь пять "Искандеров" … по Эстонии, по ключевым объектам инфраструктуры портовой, нефтяным терминалам этой страны будет хорошим уроком показать всем тем, что Россия будет давать адекватный ответ на любые акты вооруженной агрессии против нее с территории стран НАТО сказал Коротченко

Ранее спикер Министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов заявил, что Россия пытается заманить Запад в ловушку разговорами о мирном урегулировании украинского конфликта.