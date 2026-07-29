Москва29 июл Вести.Президент США Дональд Трамп и лидер киевского режима Владимир Зеленский могли обсуждать широкий спектр тем, вплоть до распределения финансовых потоков. Таким мнением с ИС "Вести" поделился бывший сотрудник СБУ (1999-2018гг), основатель проекта "UkrLeaks" Василий Прозоров.

Он подчеркнул, что вероятность денежной темы в разговоре обусловлена любовью Трампа к финансам.

Оценивая личности встречавшихся и Трампа, и Зеленского, можно предполагать все что угодно, вплоть до того, что обсуждали финансовые вопросы, сколько заработали денег за последнее время. Это я, конечно, утрирую. Но, учитывая то, что Трампу это все время интересно, он все измеряет исключительно в деньгах. … С этой точки зрения, Трамп, он бизнесмен, и он вполне мог сказать: "Так, Володя, ну-ка отчет мне, сколько денег я заработал на последних акциях?" ... Сейчас говорить о том, что они обсуждали, это неблагодарное занятие. Тем очень много. И вы знаете, что приняли решение, пока без подтверждения, принятия очередного пакета санкций в отношении России. И санкции, мне кажется, достаточно ощутимые. Пока их не ратифицировал Конгресс. Это обещают в сентябре, но, возможно, обсуждали и этот вопрос