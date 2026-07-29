Москва29 июл Вести.Атака Украины на иранское торговое судно была способом продемонстрировать лояльность президенту США Дональду Трампу перед визитом Владимира Зеленского в Белый дом. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде.

Эксперт пояснил, что Киев намеренно подогревал эту тему перед поездкой главы киевского режима в Вашингтон, чтобы заручиться поддержкой американского лидера Дональда Трампа.

Я думаю, что Украина, безусловно, перед поездкой Зеленского в США подогревала эту тему, чтобы с определенной, знаете, такой сладостью подойти к Трампу и заявить ему о том, что вот смотрите, вас многие западные ваши партнеры не поддержали. А я поддержал, ударил по иранцам, и я готов вам помочь, показать свою важность. Ну, определенный такой реверанс в его сторону, в сторону Трампа заявил Садыгзаде

Ранее сообщалось, что в ходе украинской атаки на иранское торговое судно в Каспийском море погиб один человек, несколько человек пострадали.