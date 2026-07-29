Москва29 июл Вести.Если Украина выплатит Ирану компенсацию за атаку на иранское торговое судно в Каспийском море, это станет пощечиной президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу со стороны киевского режима. Такое мнение в беседе с MK.RU высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

При этом он сомневается, что Киев действительно выплатит Тегерану компенсацию.

В этой ситуации выплата компенсации - это не просто скандал, а пощечина тому же Трампу. Если Украина это сделает, то после этого американцы перестанут разговаривать с [главой киевского режима Владимиром] Зеленским сказал Кнутов

Эксперт предположил, что при невыплате денег Зеленскому "придется ждать ракетного удара" со стороны Ирана.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге Андрею Сибиге, что киевский режим должен возместить ущерб после удара по иранскому торговому судну. Инцидент в Каспийском море произошел 25 июля. По данным МИД Исламской Республики, в результате атаки один человек погиб.