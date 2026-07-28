Аракчи заявил, что Киев должен возместить ущерб после атаки на судно Ирана

Иран требует от Украины компенсации за удар по судну Аракчи заявил, что Киев должен возместить ущерб после атаки на судно Ирана

Москва28 июл Вести.Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи завил украинскому коллеге Андрею Сибиге, что киевский режим должен возместить ущерб после удара по иранскому торговому судну в Каспийском море.

Иранский дипломат рассказал, что провел телефонный разговор с Сибигой.

Иран не стремится к эскалации, однако ясно дал понять, что любые нападения на наших граждан или наши интересы являются неприемлемыми. Причиненный ущерб должен быть возмещен написал Аракчи на своей странице в социальной сети X

По словам главы МИД Ирана, украинский дипломат назвал атаку на иранское судно непреднамеренной, а также заверил, что Киев не стремится к эскалации с Тегераном.

25 июля Украина атаковала торговое судно Ирана в Каспийском море. По данным Министерства иностранных дел Исламской Республики, в результате атаки один человек погиб.