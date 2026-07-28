Москва28 июлВести.Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи завил украинскому коллеге Андрею Сибиге, что киевский режим должен возместить ущерб после удара по иранскому торговому судну в Каспийском море.
Иранский дипломат рассказал, что провел телефонный разговор с Сибигой.
Иран не стремится к эскалации, однако ясно дал понять, что любые нападения на наших граждан или наши интересы являются неприемлемыми. Причиненный ущерб должен быть возмещеннаписал Аракчи на своей странице в социальной сети X
По словам главы МИД Ирана, украинский дипломат назвал атаку на иранское судно непреднамеренной, а также заверил, что Киев не стремится к эскалации с Тегераном.
25 июля Украина атаковала торговое судно Ирана в Каспийском море. По данным Министерства иностранных дел Исламской Республики, в результате атаки один человек погиб.