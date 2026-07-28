Сибига рассказал об "откровенном разговоре" с Аракчи

Сибига позвонил главе МИД Ирана для "откровенного разговора" Сибига рассказал об "откровенном разговоре" с Аракчи

Москва28 июл Вести.Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что по телефону связался главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и, как он утверждает, провел с ним откровенный разговор. Об этом сообщают украинские СМИ.

По словам Сибиги, глава МИД Ирана получил заверения украинской стороны, что у Киева нет намерений атаковать гражданские суда или какие либо-другие объекты.

Все действия Украины направлены исключительно на защиту нашей страны и никогда не имели целью нанесения ударов по гражданским судам или людям приводятся в сообщении заявление исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге Андрею Сибиге, что киевский режим должен возместить ущерб после удара по иранскому торговому судну в Каспийском море.

Иран в ближайшее время планирует запустить в направлении Украины три баллистические ракеты, утверждают украинские СМИ.