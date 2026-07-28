Украинские СМИ заявили, что Иран может скоро ударить по Украине тремя ракетами

Украинцы ждут ракетного удара от Ирана Украинские СМИ заявили, что Иран может скоро ударить по Украине тремя ракетами

Москва28 июл Вести.Иран в ближайшее время планирует запустить в направлении Украины три баллистические ракеты, утверждают украинские СМИ.

По информации журналистов, удар может быть нанесен в ближайшие двое суток.

Есть информация, что Иран якобы планирует запустить 3 баллистические ракеты по территории Украины в течение двух суток говорится в публикации

Вместе с этим подчеркивается, что официального подтверждения этой информации нет.

25 июля киевский режим атаковал иранское торговое судно в Каспийском море. По данным Министерства иностранных дел Ирана, в результате атаки один человек погиб. Как предположил полковник Виктор Баранец, в ответ на это Тегеран может нанести удар по Украине при помощи баллистических ракет.