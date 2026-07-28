Москва28 июлВести.Иран в ближайшее время планирует запустить в направлении Украины три баллистические ракеты, утверждают украинские СМИ.
По информации журналистов, удар может быть нанесен в ближайшие двое суток.
Есть информация, что Иран якобы планирует запустить 3 баллистические ракеты по территории Украины в течение двух сутокговорится в публикации
Вместе с этим подчеркивается, что официального подтверждения этой информации нет.
25 июля киевский режим атаковал иранское торговое судно в Каспийском море. По данным Министерства иностранных дел Ирана, в результате атаки один человек погиб. Как предположил полковник Виктор Баранец, в ответ на это Тегеран может нанести удар по Украине при помощи баллистических ракет.