Главы МИД Ирана, Турции и Саудовской Аравии провели телефонный разговор Аракчи обсудил с главами МИД Турции и Саудовской Аравии американские удары

Москва10 июн Вести.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел телефонные разговоры с коллегами из Турции Хаканом Фиданом и Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом аль Саудом. Об этом пишет иранское агентство IRNA.

Стороны обсуждали американские удары по районам на юге Ирана.

Министры иностранных дел Турции и Саудовской Аравии минувшей ночью в телефонных разговорах с Аббасом Аракчи обсудили последние региональные события отмечается в публикации

Подчеркивается, что, обсудив военную агрессию США, нарушение национального суверенитета и территориальной целостности Ирана, Аракчи заявил о неотъемлемом праве на законную самооборону и ответных действий.

США вечером во вторник нанесли серию ударов по Ирану в ответ на крушение американского вертолёта AH-64 Apache у Ормузского пролива. Иран в ответ объявил об ударах по американским базам в регионе.

Как писала 8 июня газета The New York Times, спустя сто дней после начала американо-израильской войны против Ирана 28 февраля, президент США Трамп борется со своей собственной версией ближневосточной военной неразберихи, которая преследовала его предшественников и которую он обещал избежать.

По мнению экспертов, Трамп начал войну по собственному желанию, переоценив военный потенциал Америки и недооценив потенциал Ирана; это тот замкнутый круг, из которого Трамп сейчас не может выбраться.