Аракчи поговорил с главами МИД четырех стран об ударах Израиля по Ливану Аракчи обсудил с представителями пяти стран удары Израиля по Ливану

Москва8 июн Вести.Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонных переговоров обсудил ситуацию в регионе и реакцию Тегерана на удары Израиля по Ливану с главами МИД Великобритании, Катара, Турции и Франции, а также с командующим армией Пакистана. Об этом сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что разговоры состоялись после того, как Иран "отреагировал" на "неоднократные нарушения режима прекращения огня в Ливане" со стороны Израиля.

Аббас Аракчи обсудил последние региональные события в отдельных телефонных разговорах с министрами иностранных дел Великобритании и Турции Иветт Купер и Хаканом Фиданом, а также с командующим пакистанской армией фельдмаршалом Асимом Муниром после реакции Ирана на неоднократные нарушения режима прекращения огня в Ливане со стороны сионистского режима [Израиль] говорится в сообщении

В пресс-службе добавили, что глава МИД Ирана провел консультации с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Ранее Армия обороны Израиля нанесла удар по району Дахия ливанской столицы в ответ на обстрелы со стороны движения "Хезболла". После этого Иран совершил ракетный обстрел территории Израиля, нанес удары по авиабазе Рамат-Давид.

Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" при этом предупредил, что Израиль столкнется с сокрушительными ударами Ирана, если продолжит атаковать Ливан.