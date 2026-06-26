Москва26 июнВести.Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян провел телефонные переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи, впервые с начала военной операции США и Израиля против Ирана, сообщает пресс-служба эмиратского дипведомства.
Согласно релизу, глава МИД ОАЭ ответил на звонок Арагчи, и стороны обсудили развитие ситуации в Персидском заливе после подписания Ираном и США меморандума о взаимопонимании.
Серьезная дипломатия и ответственный диалог являются оптимальным путем для урегулирования всех региональных и международных кризисовотметил Аль Нахайян
Он также подчеркнуть важность "полного соблюдения пунктов соглашения".
Вооруженный конфликт Израиля и США против Ирана начался 28 февраля с ударов по территории Исламской Республики. В ответ на действия войск Израиля и США иранские силы атаковали американские военные базы на территории других государств Персидского залива, в том числе и ОАЭ, а также перекрыли Ормузский пролив.
В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум, направленный на прекращение боевых действий.