Москва27 июл Вести.Удар по иранскому судну – попытка главы киевского режима Владимира Зеленского подыграть президенту США Дональду Трампу. Такое мнение ИС "Вести" высказал экс-депутат Верховной рады Украины, член совета движения "Другая Украина" Владимир Олейник.

Зеленский хотел подыграть хозяину, потому что Трамп, который все время критиковал европейцев, что они не поддерживают его спецоперацию по Ирану. И понятно, что Зеленский хотя бы на словах сказал, что Иран является участником агрессии на Украине. И в том числе он сказал, что мы готовы предоставить определенные технические средства борьбы с беспилотниками … но удар по судну, где погиб иранец, конечно, у него вызвало несколько шок