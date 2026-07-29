Москва29 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский использует любые методы для выпрашивания финансирования у европейских стран, включая заявления об угрозе Украине со стороны Ирана.

Об этом посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил ТАСС.

В сложившейся ситуации Зеленский использует это все для пиара. Но пиар абсолютно прозрачный и монетизируемый. Главная задача любых действий, в которые ввязывается Зеленский, - по итогу получить под это деньги, получить под это поддержку. Причем попытки трактовать любые события заканчиваются одним и тем же: "А давайте Киеву еще дадим денег! А давайте Киеву еще выделим вооружение!" Вот, мол, сейчас иранцы на нас будут нападать, что нужно делать вам, европейским партнерам? (Я говорю с точки зрения Зеленского). Конечно же, дать денег Киеву! заявил Мирошник

Украина атаковала торговое судно Ирана в Каспийском море 25 июля. По данным Министерства иностранных дел Исламской Республики, в результате атаки один человек погиб. Позже глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил Украину в произошедшем. По словам главы дипломатического ведомства, атака была совершена по указке Израиля с целью втянуть европейские страны в ближневосточный конфликт.