Москва10 сенВести.Средняя стоимость дизельного топлива впервые в истории США достигла $6 за галлон (3,8 литра), сообщает сайт GasBuddy.
Это уровень, которого еще никогда не достигала цена на дизтопливо, причем новый исторический максимум отмечен менее чем через неделю после предыдущего рекорда - $5,85 за галлонотмечает GasBuddy
При этом год назад галлон дизтоплива стоил в США в среднем $3,7.
Цены на топливо напрямую влияют на конечную стоимость товаров.
По данным Американской автомобильной ассоциации, бензин марки Regular (аналог АИ-92) в среднем стоит $5 за галлон, а в Калифорнии - почти $6 за галлон.