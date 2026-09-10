Цена на дизтопливо впервые в истории США достигла $6 за галлон

Дизтопливо впервые в истории США подорожало до $6 за галлон Цена на дизтопливо впервые в истории США достигла $6 за галлон

Москва10 сен Вести.Средняя стоимость дизельного топлива впервые в истории США достигла $6 за галлон (3,8 литра), сообщает сайт GasBuddy.

Это уровень, которого еще никогда не достигала цена на дизтопливо, причем новый исторический максимум отмечен менее чем через неделю после предыдущего рекорда - $5,85 за галлон отмечает GasBuddy

При этом год назад галлон дизтоплива стоил в США в среднем $3,7.

Цены на топливо напрямую влияют на конечную стоимость товаров.

По данным Американской автомобильной ассоциации, бензин марки Regular (аналог АИ-92) в среднем стоит $5 за галлон, а в Калифорнии - почти $6 за галлон.