Цены на бензин в Германии обновили рекорд на фоне конфликта США и Ирана

Бензин в Германии подорожал до рекордных €2,21 за литр Цены на бензин в Германии обновили рекорд на фоне конфликта США и Ирана

Москва3 сен Вести.Стоимость бензина E10 в Германии достигла рекордных €2,21 за литр на фоне новой эскалации конфликта между США и Ираном. Об этом сообщает DPA со ссылкой на данные Общегерманского автомобильного клуба (ADAC).

Предыдущий рекорд по номинальной стоимости топлива был зафиксирован в марте 2022 года, когда литр бензина E10 стоил в среднем €2,20. При этом с учетом инфляции нынешний показатель не является историческим максимумом: более высокие цены на топливо фиксировались, в частности, в 2012 году.

На стоимость бензина влияет не только ситуация на Ближнем Востоке, но и продолжающаяся засуха в Германии. Из-за обмеления крупных рек, используемых для перевозки нефтепродуктов, поставщики вынуждены задействовать наземный транспорт либо платить повышенные тарифы за речные перевозки.

Рекордные цены на бензин ранее в среду зафиксировали и в соседних Нидерландах. По данным портала NU.nl, стоимость литра бензина на крупных автозаправочных станциях страны достигла €2,66, что стало абсолютным историческим максимумом.