FT: цена на морские перевозки рекордно выросла из-за засухи и ситуации с Ираном

FT: морские перевозки рекордно подорожали из-за ситуации с Ираном и засухи в ЕС FT: цена на морские перевозки рекордно выросла из-за засухи и ситуации с Ираном

Москва17 авг Вести.Стоимость перевозки товаров через основные морские узлы в мире рекордно выросла за последний месяц из-за войны на Ближнем Востоке и изменения климата, спровоцировавшего засуху и обмеление рек в Европе. Об этом сообщает издание Financial Times.

Конфликт вокруг Ирана практически полностью закрыл Ормузский пролив для судоходства, теперь суда вынуждены менять маршруты, а засуха в Европе привела к снижению уровня воды в Рейне - важной реке для промышленности Германии.

Двойное воздействие конфликта на Ближнем Востоке и низкого уровня воды, вызванного длительными периодами засухи в Европе и Латинской Америке, привело к росту цен до рекордных уровней на основных ключевых маршрутах, включая Панамский канал, Рейн, Красное и Черное моря пишет издание

Цена перевозки нефти из Персидского залива в Азию из-за угрозы атак на танкеры достигла 15,22 доллара за баррель 10 августа. Это самый высокий уровень с 2005 года, когда агентство Argus начало проводить оценку перевозок.

В Черном море стоимость фрахтования танкеров до Средиземного моря также достигла рекордно высокого уровня с 2005 года. Самый высокий показатель стоимости зафиксирован и в Панамском канале - в начале августа он достиг 2,5 миллиона долларов за проход через оба комплекса шлюзов.

Ранее в Иране заявили, что США больше не имеют доступа Ормузскому проливу и Персидскому заливу. В свою очередь американский лидер Дональд Трамп пообещал сделать Ормузский пролив частью территории США.