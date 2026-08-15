N-TV: судоходство на Рейне в ФРГ приостановлено из-за жары

Судоходство по реке Рейн в Германии оказалось под угрозой N-TV: судоходство на Рейне в ФРГ приостановлено из-за жары

Москва15 авг Вести.Внутреннее судоходство на реке Рейн в Германии оказалось на грани полного коллапса из-за критического обмеления. Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV.

На ключевых участках маршрута была зафиксирована критическая глубина в восемь сантиметров.

При таком низком уровне воды, как нынешний, проход надежного грузового транспорта практически невозможен говорится в материалах

Федеральный министр транспорта Штеффен Бильгер выразил надежду, что возможные осадки помогут выправить ситуацию.

Ранее сообщалось, что в результате аномальной жары токсичные сине-зеленые водоросли распространились в Балтийском море и озерах на северном побережье Германии. Власти предупреждают, что при гибели сине-зеленых водорослей могут высвобождаться токсины, вызывающие аллергические реакции.