Жара привела к появлению токсичных водорослей на побережье Германии

Токсичные водоросли захватили побережье Германии Жара привела к появлению токсичных водорослей на побережье Германии

Москва15 авг Вести.Токсичные сине-зеленые водоросли распространились в Балтийском море и озерах на северном побережье Германии. Об этом сообщает DPA.

Издание уточняет, что министерство здравоохранения выпустило предупреждение для купающихся с рекомендацией избегать мест скопления ядовитых водорослей (цианобактерий).

На спутниковых снимках были замечены большие скопления токсичных растений у побережья между Ростоком через море и вплоть до берегов Дании.

Власти предупреждают, что при гибели сине-зеленых водорослей могут высвобождаться токсины, вызывающие аллергические реакции. Контакт с зараженной токсинами водой может привести к раздражению кожи и слизистых оболочек, а при проглатывании большого количества воды могут возникать тошнота и рвота.

Ранее сообщалось, что аномальная жара наносит колоссальный ущерб европейской экономике. К 2030 году суммарные потери могут дойти до триллиона евро.

Министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар заявила, что экстремальная жара в стране и последующие за ней пожары и засухи привели к колоссальным потерям в аграрной сфере.