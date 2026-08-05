Французские власти пообещали поддержать фермеров на фоне аномальной жары AFP: власти Франции объявили о масштабном плане поддержки аграриев на фоне жары

Москва5 авг Вести.Глава минсельхоза Франции Анни Женевар объявила о комплексном плане поддержки аграриев республики на фоне аномальной жары, засухи и лесных пожаров. Об этом сообщает агентство France Press (AFP) со ссылкой на ведомство.

Этот план будет включать в себя экстренные меры по поддержке ликвидности сельскохозяйственных предприятий, компенсацию взносов в систему социального страхования, меры по упрощению процедур и предоставлению исключений, а также меры, направленные на содействие возобновлению производства на наиболее пострадавших предприятиях сказал она

По словам Женевар, аномальная жара стала причиной резкого падения урожайности овощных культур во Франции, а также сократила объемы производства молока.

Небывалая жара, охватившая этим летом Западную Европу, уже нанесла серьезный урон европейским фермерам. Потери зерновых культур оцениваются более чем в 2 миллиарда евро, и сильнее всего пострадали аграрии Венгрии и Франции.