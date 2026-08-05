Москва5 авгВести.Глава минсельхоза Франции Анни Женевар объявила о комплексном плане поддержки аграриев республики на фоне аномальной жары, засухи и лесных пожаров. Об этом сообщает агентство France Press (AFP) со ссылкой на ведомство.
Этот план будет включать в себя экстренные меры по поддержке ликвидности сельскохозяйственных предприятий, компенсацию взносов в систему социального страхования, меры по упрощению процедур и предоставлению исключений, а также меры, направленные на содействие возобновлению производства на наиболее пострадавших предприятияхсказал она
По словам Женевар, аномальная жара стала причиной резкого падения урожайности овощных культур во Франции, а также сократила объемы производства молока.
Небывалая жара, охватившая этим летом Западную Европу, уже нанесла серьезный урон европейским фермерам. Потери зерновых культур оцениваются более чем в 2 миллиарда евро, и сильнее всего пострадали аграрии Венгрии и Франции.