В Германии местная экосистема оказалась под угрозой из-за нашествия нутрий Bild: нашествие нутрий угрожает экосистеме Германии

Москва6 июл Вести.Нутрии, стремительно распространяющиеся в Германии, угрожают местной экосистеме и противопаводковым дамбам. Об этом пишет газета Bild, ссылаясь на отчет Германского охотничьего союза (DJV).

Нутрии из Южной Америки считаются инвазивным видом, не имеющим естественных врагов в животном мире Германии.

Животные разрушают тростниковые заросли и тем самым ставят под угрозу существование многих видов птиц, рыб и амфибий говорится в материале

Немецкие охотники заявляют о настоящем "нашествии" нутрий, масштабы которого вынудили значительно увеличить объемы отстрела этих грызунов.

Ранее стало известно, что регионы России столкнулись с нашествием комаров и мошек. Пришедшая в Сибирь и на Ямал жара, как отмечалось, стала испытанием для регионов, переживших весеннее половодье.