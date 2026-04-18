Почти 3 тысячи "радиоактивных" кабанов убили за год в Германии

Москва18 апр Вести.В Германии в 2025 году охотники отстрелили около 3 тыс. кабанов, в мясе которых позднее был обнаружен высокий уровень содержания радиоактивного вещества цезий-137. Об этом пишет Bild.

Издание уточняет, что в ФРГ охотники имеют право на денежную выплату за подстреленного кабана, если в мясе животного содержится более 600 беккерель (единица измерения радиоактивного источника) на килограмм.

От сильного радиационного облучения страдают животные из Баварии, Баден-Вюртемберга, Рейнланд-Пфальца, Тюрингии и Саксонии... Администрация по запросу выплачивает охотникам компенсационные выплаты за дичь, которую нельзя продавать после отстрела из-за чрезмерного радиационного облучения. говорится в публикации

За взрослого кабана охотники получают 204,52 евро (более 18 тысяч рублей), а за молодого – 102,26 евро (более 9 тысяч рублей).

Авторы статьи изучили данные официальной статистики таких выплат и выяснили, что в 2025 году охотники отстрелили 2 927 "радиоактивных" кабанов. При этом еще в 2022 году таких животных было существенно больше – 7 539.

Больше всего опасных кабанов в прошлом году застрелили в Баварии (2,3 тыс.).

В Федеральном агентстве по радиационной защите пояснили, что цезий-137 появился в почвах Германии после аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла в 1986 году. К настоящему моменту осталось примерно 40% от осевших тогда радиоактивных частиц. Уточняется, что вещество не опасно для сельскохозяйственных культур, но накапливается в лесных растениях и грибах, которыми питаются кабаны.