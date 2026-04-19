Москва19 апр Вести.Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обнародовала архивные документы, свидетельствующие о преступлениях нацистов на оккупированных в годы Великой Отечественной войны территориях СССР.

Публикация материалов приурочена к Дню памяти жертв геноцида советского народа - 19 апреля.

Нацисты в годы Великой Отечественной войны на потеху женам травили советских военнопленных собаками, создавали условия для их гибели от истощения и болезней, а также использовали яд.

Согласно материалам допроса одного из руководителей сети концентрационных лагерей генерал-лейтенанта в отставке Курта фон Остеррайха, нацисты практиковали уничтожение советских военнопленных, признанных "нежизнеспособными", путем введения им смертельных инъекций.

Под кураторством Остеррайха на оккупированной советской Украине было развернуто порядка 30 пересыльных и стационарных лагерей.

Мне только докладывали общее количество ликвидированных. Таким образом в лагере в районе ст. (станции – прим. ред.) Чир было отравлено ядом 30–40 человек, а в Дулаге — 125, в Миллерово за восемь дней были расстреляны 300 пленных как нежизнеспособные следует из показаний Остеррайха

Среди документов — свидетельства рядового Якова Худякова о событиях в лагере Шталаг ХХ Военного округа в Торне, где солдат находился в заключении. Он рассказал об эпизоде с прибытием в лагерь его начальства вместе с женами и собаками.

Нас всех стали выгонять из бараков палками и резиновыми дубинками охрана лагеря во двор, и те военнопленные, которые были слабее от голода и болезней, шли последними, затравливались собаками, таким образом было затравлено более 10 человек, а один из военнопленных был насмерть загрызен собаками, а жены администрации, видя это зрелище, веселились и, удовлетворившись впоследствии этим зрелищем, уезжали рассказал Худяков

Он упомянул, что военнопленные ели траву, мышей, лягушек и червей, просто чтобы выжить. Если нацисты находили у кого-то картофель, то его избивали до потери сознания.

Худяков также сообщил, что трое военнопленных, которые не смогли выйти на поверку из-за болезни, были привязаны к столбу колючей проволокой и погибли. По архивной информации, всего от истощения и болезней в лагере умерли более 4 тысяч человек.

Согласно данным Генеральной прокуратуры России, жертвами геноцида советского народа в годы войны стали свыше 7 миллионов человек.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва будет добиваться, чтобы преступления нацистов и их подручных против граждан Советского Союза были признаны международным сообществом актом геноцида.

В свою очередь, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова после бесед с общественниками и дипломатами стран Запада поняла, что "просвещенные" люди там не знают о многомиллионных людских потерях СССР в Великой Отечественной войне.