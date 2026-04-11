Москва11 апр Вести.ФСБ России в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей рассекретила архивные документы, в которых приводятся показания инженеров гитлеровской Германии, проектировавших крематории и газовые камеры для лагерей смерти.

Весной 1946 года сотрудники контрразведывательных организаций "Смерш" (сокращение от "Смерть шпионам") задержали служащих немецкой инженерной компании "Топф и сыновья", которая занималась строительством крематориев и оборудования для газовых камер в Аушвице, Дахау и Бухенвальде. Следователи намеревались среди прочего выяснить, насколько они были осведомлены о происходящем в лагерях.

Так, инженер-конструктор вентиляционных установок Карл Шульце рассказал, как лично видел в Освенциме, что эсэсовцы загоняли в деревянный барак около трехсот мужчин, женщин и детей. Барак закрытым проходом был соединен с газовой камерой – там Шульце смонтировал вентиляцию. На следующее утро он насчитал в крематории 60 трупов людей разного возраста, подготовленных к подаче в печь.

Главный инженер "Топфа" Фриц Зандер признался, что лично спроектировал сверхмощный крематорий для массового сожжения трупов, когда узнал, что печи "Освенцима" не справляются с нагрузкой.

Его изобретение предполагало конвейерную систему, при которой трупы должны были непрерывно механическим путем поступать в печь, где сами служили дополнительным источником топлива. На вопрос следователя о моральной стороне своей работы Зандер ответил, что как немецкий инженер считал себя обязанным применить все лучшие знания для победы гитлеровской Германии.

Я, как немецкий инженер и служащий фирмы "Топф", считал себя обязанным все свои лучшие знания применить, чтобы способствовать гитлеровской Германии в победе, также, как любой инженер по самолетостроению, если это связано даже с уничтожением людей заявил он в ходе допроса

Ранее ФСБ опубликовала материалы с подробностями загубленных пациентов психиатрической больницы им. П. П. Кащенко в Ленинграде. Нацисты умертвили всего за день около 850 человек.