Поляк установил копию ворот Освенцима у здания налоговой в Германии Установившего копию ворот Освенцима у здания налоговой в Германии арестовали

Москва18 апр Вести.Правоохранительные органы арестовали подозреваемого в размещении деревянной копии ворот нацистского концлагеря Освенцим перед зданием налоговой инспекции в городе Эггенфельден в Германии.

Подозреваемый оказался 33-летним гражданином Польши. Рл версии следствия, марте он установил перед зданием налоговой инспекции копию ворот концлагеря Освенцим (Аушвиц) с надписью "Труд освобождает". Позднее, в апреле, на том же месте появилось сооружение черного цвета, напоминающее печь крематория. Конструкция была исписана свастикой и рунами СС, рядом находилась надпись "Циклон Б" – яд, которым нацисты массово уничтожали людей в "лагерях смерти", сообщает газета Passauer Neue Presse со ссылкой на полицейское управление Нижней Баварии.

Полиция провела обыск в квартире поляка, там она обнаружила и изъяла предметы с нацистской символикой, а также мобильный телефон.

В настоящее время мужчина находится под арестом. Полиция устанавливает связь первого инцидента со вторым, ведется расследование по подозрению в разжигании межнациональной розни, а также в использовании символики антиконституционных организаций.

Ранее глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил властей Германи в том, что они ведут страну к восстановлению нацистского режима.