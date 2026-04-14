Москва14 апрВести.Депутат польского сейма Конрад Беркович пришел на заседание нижней палаты парламента с флагом Израиля, на котором вместо звезды Давида изображена нацистская свастика, сообщает ТАСС.
Беркович входит в ультраправое объединение "Конфедерация".
На трибуне сейма парламентарий пояснил, что решил пойти на этот шаг в знак протеста против действий Израиля на Ближнем Востоке, в том числе в секторе Газа. По его словам, израильский флаг должен быть с нацистской свастикой.
Израиль на наших глазах совершает геноцид с особой жестокостью. Израиль - это новый Третий рейхзаявил депутат
Пропаганда нацистской символики в Польше запрещена и уголовно преследуется.
Беркович стал скандально известен в 2025 году после кражи из сети Ikea кухонных предметов.